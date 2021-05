Otegi pide "radicalizar la posición" de la izquierda ante el "autoritarismo" generado por "clases medias asustadas"

Tras señalar que el Primero de Mayo se conmemora la lucha de los trabajadores, ha destacado que ha habido una época histórica en la que los trabajadores representaban "no solo un tipo de conciencia concreta, sino un modelo alternativo de sociedad". Por ello, ha manifestado que el Primero de Mayo viene a rememorar la posibilidad de "construir el mundo de otra manera" .

A su juicio, la izquierda no es capaz de acompañar esta reflexión con una "dinámica radical" en el sentido de que "este modo de consumo de la riqueza y el consumo es además de injusto, está poniendo en riesgo la vida en el planeta" .

Escalera social

"Hay un tercer factor que creo que es estratégico para que la izquierda haga lecturas adecuadas de la situación. La clase media, que es una clase autopercibida , siempre ha llevado en su ADN la metáfora de la escalera social , en la que generación tras generación se iba escalando. El actual sistema económico esta derivando en una situación en la que esa clase media autopercibida empieza a mirar hacia abajo y no hacia arriba; está en un proceso de proletarización", ha alertado.

"En algunas ocasiones esas clases medias se han radicalizado hacia la izquierda, pero en la mayor parte de las ocasiones se han radicalizado hacia la derecha . Ese miedo, esa inseguridad que e n los años 30 derivó en el nacimiento del fascismo o el nacional-socialismo , lo que está produciendo ahora es el auge del autoritarismo, que no significa más que unas clases medias asustadas que lo que necesitan es que alguien ponga orden y recuperen lo que ellos creen que es el orden natural de las cosas, que es la escalera social", ha insistido.

Para Otegi, estas personas "no se dan cuenta que esto lo que produce es sistemas autoritarios" que quieren construir "modelos autoritarios de gobernanza en nombre de la libertad" .

"Neofascistas"

"Ahora los neofascistas quieren poner en marcha la revolución absolutamente reaccionaria en nombre de la libertad. De la libertad burguesa que consiste en yo puedo consumir donde yo quiero, yo puedo ponerme la mascarilla o no, yo puedo beberme una cerveza o no. Esa es la libertad burguesa, la individual. La izquierda tiene que recuperar otro sentido de la libertad. La libertad que solo se compra con dinero no es libertad, es privilegio", ha expresado.