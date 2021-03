Casado acordó con Ayuso responder a la "traición" de Arrimadas en Murcia dinamitando Madrid

Paralelamente, Díaz Ayuso reunía a su Consejo de Gobierno como todos los miércoles a las diez de la mañana. Testigos de esa reunión confirman a NIUS que la presidenta se pasa las dos horas que dura el Consejo colgada al teléfono. No ha soltado prenda de sus planes a nadie, ni siquiera a sus consejeros de mayor confianza, hasta que llega el turno de ruegos y preguntas. En entonces cuando suelta la bomba. Convoca elecciones y no hay más que hablar. Su vicepresidente, de Ciudadanos y con el que nunca se ha llevado, Ignacio Aguado, intenta convencerla de que no lo haga “pero no ha habido manera”. Discuten acaloradamente pero Ayuso no da su brazo a torcer. “Aguado estaba demudado y no ha negado en ningún momento que no fuera a presentar una moción de censura en Madrid”, confirma otro consejero también presente.