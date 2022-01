Casado acusa al Gobierno de repartir "a dedo" los fondos europeos : "Puede llevar a la corrupción"

Ha explicado que los fondos "se tiene que repartir con transparencia y con una agencia independiente, como Grecia, pero el Gobierno no ha querido". Casado ha advertido que ese reparto "a dedo" es "clientelar y puede llevar a la corrupción".

Casado no ha querido dejar pasar la ocasión de atacar al Gobierno a cuenta de la polémica sobre las macrogranjas desatadas por las declaraciones de Alberto Garzón, ministo de Consumo. Casado ha tachado a sánchez de ser un presidente "débil".

"Tenemos el presidente más débil de la democracia, no manda, es muy grave que en un Gobierno no seas capaz ni de cesar a tus ministros", ha afirmado Casado ante los oídos sordos que ha hecho el presidente a las peticiones de cese del ministro Garzón. "Si no maneja el Gobierno cómo va a manejar el país" se preguntaba Casado.