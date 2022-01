Casado acusa a Sánchez de "pactar las discrepancias" sobre la carne con Podemos, por rédito electoral

En modo elecciones, el Partido Popular no está dispuesto a soltar el hueso de la polémica sobre la carne y el ministro de Consumo, Alberto Garzón . El presidente del PP, Pablo Casado, acusa ahora al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de "pactar las discrepancias" con sus socios de Podemos para "ampliar el espectro electoral" , e impulsar así la marca morada en las elecciones de Castilla y León.

" Eso sí que es economía circular de este Gobierno . Hay unos ministros de Podemos que crean un problema. Salen los ministros del PSOE a a rectificarlos. Los ministros de Podemos les amenazan. Y los ministros del PSOE salen a aceptar lo que han dicho. Ya no cuela. Da la impresión de que son discrepancias pactadas para ampliar el espectro electoral", denunciaba el líder del PP.

Hay unos ministros de Podemos que crean un problema. Salen los ministros del PSOE a a rectificarlos. Los ministros de Podemos les amenazan. Y los ministros del PSOE salen a aceptar lo que han dicho. Ya no cuela. Da la impresión de que son discrepancias pactadas para ampliar el espectro electoral (Pablo Casado)

Asegura que esto no es nuevo. Que ha pasado lo mismo con las críticas al sector turístico "por ser de bajo valor añadido", según dijo Garzón hace meses. "Lo que hemos visto con la carne, lo hemos visto con el turismo, con los impuestos y con demasiadas cosas, ya no cuela", seguía atornillando. Acusa al Gobierno de anteponer sus intereses electorales "a costa del prestigio internacional de España" y de la "supervivencia" de sectores como la ganadería o el turismo "en un momento muy complicado".

Casado también ha insistido un día más en cuestionar el reparto de los fondos europeos por tender al "clientelismo y las prácticas no ejemplares". Esto es a la corrupción. "Si no se gestionan de forma eficaz, transparente, y con rendición de cuentas, puede tender al clientelismo e incluso a prácticas no ejemplares", ha vuelto a repetir, en esta ocasión ante los empresarios del sector turístico.