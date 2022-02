Casado advierte a Vox que no pactarán a cualquier precio: "Yo no estoy en política para llegar como sea"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido a su Comité Ejecutivo Nacional para analizar juntos a sus barones territoriales los resultados de las elecciones en Castilla y León. Estos no han sido los esperados, y han colocado a los populares ante el dilema de meter por primera vez a Vox en uno de sus Gobiernos.

El líder del PP, que ha hablado por primera vez tras el 13F, ha fijado la posición del partido ante los barones autonómicos. Lo ha dejado claro, no pactará con Vox a cualquier precio , y no piensa renunciar a sus principios a cambio del Gobierno de Castilla y León.

"Yo no estoy en política para llegar como sea, donde sea, ni para hacer lo que sea: No fue ese el mandato que recibí de mi partido, y no será ese el mandato que pediré a los españoles porque jamás lo concedería", ha dicho en un claro recado a Vox.