Casado alarga su agonía y espera a escuchar a los barones para tomar una decisión

A Casado no le ha quedado más remedio que aceptar ese cónclave extraordinario que alumbrará una nueva dirección en el PP pilotado por Feijóo, después de que 15 de los 17 territorios controlados por las baronías populares clamaran porque se celebrara de forma urgente. El último en apuntarse el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Leal e íntimo del secretario general, Teodoro García Egea, López Miras también ha dado la espalda a Casado , en lo que ha sido un rosario de deserciones.

En lo que no ha cedido Casado es en permitir la presencia de Isabel Díaz Ayuso, -inusualmente callada en las últimas horas-, en la crucial reunión con los barones de hoy. El aún presidente del PP ha vetado su participación, ante el estupor de Sol y las protestas del propio Feijóo que considera que lo lógico es que la presidenta madrileña, enfrentada a muerte con Casado, también este presente en este cónclave crucial para el futuro del PP.

Ahora buscan una salida "digna" para el presidente del PP. Algunas fuentes populares creen que la hoja de ruta podría pasar porque Casado comunique a los barones esta tarde su intención de no presentarse al Congreso extraordinario, y les ofrezca garantías de que no dará batalla. Tendría así la oportunidad de dirigirse al partido en la reunión de la Junta Directiva del martes para anunciar que da un paso atrás. Una salida "decorosa porque no hay que ser cruel", insisten esas mismas voces.