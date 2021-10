Casado y Garamendi entierran el hacha de guerra en un frente común contra la derogación de la reforma laboral

Pablo Casado y Antonio Garamendi han enterrado el hacha de guerra, unidos ahora contra el enemigo común, las políticas económicas de Pedro Sánchez. La derogación de la reforma laboral que enfrenta a los dos socios de Gobierno, la subida de la luz que asfixia a autónomos y pymes, y obliga a las industrias a reducir su producción o los alquileres, les han obligado a recomponer relaciones. Ya se sabe, un enemigo común hace extraños, (en este caso no tan extraños), compañeros de cama. Un dirigente de la dirección nacional consultado por NIUS y con interlocución fluida con los empresarios, niega que hayan tenido alguna vez problemas con la patronal. “Cada uno está en su sitio. No hay ningún frente común como tal pero es cierto que nosotros entendemos que sin empresas no vamos a ninguna parte. Y eso une”, admite a continuación. “Que los representantes económicos se están acercando más a Casado, pues sí, porque nos ven como alternativa y ven a Sánchez de salida”, explican desde Génova.