Casado aprovecha la nueva variante nu de coronavirus para insistir en su Ley de Pandemias

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha marchado hasta una bodega en Logroño para defender que no se fraccione la Denominación de Origen Rioja, como planteaba el PNV. Finalmente los nacionalistas vascos han retirado su propuesta de una denominación específica para la Rioja Alavesa, pero los populares no se fían. "Nos oponemos a la reivindicación del PNV para disgregar la Denominación de Origen La Rioja. Lo preocupante es que el Gobierno no ha cerrado la puerta”, insistía Casado con unos viñedos de fondo. El líder popular ha exigido a la presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu, a que sus senadores y diputados se nieguen a secundar una reforma que ya no está sobre la mesa del Congreso de los Diputados.