Casado asume la responsabilidad de incluir a Toni Cantó en la lista de Ayuso

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido que la decisión no le correspondió a ella si no a Génova y pedido "no distraerse, no desviar el foco de lo importante". Los populares que han recurrido la decisión de la Justicia ante el Tribunal Constitucional siguen defendiendo que esa inscripción de Cantó y Agustín Conde es legal. "Su incorporación es correcta, así ha sido siempre. Recuerdo que cuando yo estaba en la Asamblea de Madrid habia uno de Palencia, de Badajoz, de Barcelona eso va mucho con Madrid", ha insistido Casado en Espejo Público.