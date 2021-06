Casado atrapado entre una Ayuso sin complejos con la foto de Colón y un Feijóo que no irá

La presidenta de Madrid vuelve a marcar el paso a Casado y receta no tener complejos a la foto con Abascal

Feijóo, Fernández Mañueco y Moreno Bonilla ponen de excusa un viaje al Vaticano o las fiestas de Salamanca para no ir a Colón

Casado lleva días sin referirse directamente a la manifestación y se centra en su ofensiva contra Sánchez y los indultos

Una vez más el líder del PP, Pablo Casado, se encuentra atrapado en medio de las dos almas del partido, por culpa en esta ocasión de una manifestación contra los indultos que le pilló con el pie cambiado. Justo cuando los populares defendían una “revolución silenciosa” con mociones en ayuntamientos y recogiendo firmas contra la medida de gracia a los presos condenados del ‘procés’, llegó la plataforma de Rosa Díez y Fernando Savater y convocó una manifestación a la que se apuntaron los primeros los de Abascal. Así que al PP y a Casado no les quedó más remedio que confirmar asistencia para no dejar que Vox capitalizara en exclusiva la oposición frontal contra los indultos. Eso sí, en el PP reconocen abiertamente que harán todo lo posible para evitar repetir la foto de Casado con Abascal de 2019.

Todo estaba dispuesto para pasar el trámite de la plaza de Colón cuanto antes y sin hacer demasiado ruido, cuando Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a marcar el paso a Pablo Casado. Reconvertida en baronesa todopoderosa tras su aplastante victoria en Madrid, le ha dicho a su presidente que no hay porqué tener complejos, y si hay que hacerse la foto con Abascal, pues se hace. “Con Vox nos entendemos en los parlamentos y los Gobiernos. Yo no tengo ningún problema en si nos cruzamos hacernos ninguna foto con Abascal. Tampoco la voy a buscar”, sentenciaba a Ayuso. No es la primera vez. La presidenta de Madrid fue de las primeras en apuntarse a la manifestación de Colón, días antes de que Casado confirmara “a título personal” su asistencia.

A la misma hora que Isabel Díaz Ayuso se descolgaba con estas declaraciones, “porque lo que está sucediendo en Cataluña es una barbaridad”, los barones moderados del PP, excusaban su presencia en Colón con todo tipo de argumentos. Alberto Núñez Feijóo, ponía tierra de por medio. Un viaje “internacional” al Vaticano, a primera hora de la mañana del domingo. “No creo que me sea posible asistir. La agenda del presidente de la comunidad autónoma está por encima de cualquier otra agenda”, esgrimía Feijóo aunque el papa Francisco no le recibirá hasta el lunes. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se escudaba en que son fiestas en Salamanca, la ciudad de la que fue alcalde. El de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, aducía simplemente “motivos personales”.

Los tres se han posicionado claramente contra los indultos. Feijóo los calificaba ayer de “error histórico” en un desayuno informativo. Los tres dicen que apoyan la manifestación pero no estarán en Colón el domingo. No son partidarios de sobreactuaciones, sobre todo cuando en Génova se han marcado como objetivo estratégico convencer a medio millón de socialistas moderados para que voten al PP. La única manera que tienen de poder ganarle unas elecciones a Pedro Sánchez cuando toquen. "No hace falta poner en marcha movilizaciones para dejar clara una posición dura contra el Gobierno por los indultos", explicaba a NIUS un exalto cargo del PP de Rajoy, poco convencido con los vaivenes de Casado.

En el PP no quieren hablar más de la manifestación de Colón

Pablo Casado que ayer compartía confidencias con Feijóo en Madrid, evita desde hace días las preguntas incómodas sobre la manifestación contra los indultos del domingo. Irá a Colón con Ayuso y los presidentes del PP de Cataluña, Aragón y Extremadura, pero a la vez afirma que coincide con Feijóo. “Sánchez plantea autoindultos que legitiman un delito continuado. Un error histórico que no resuelve nada, solo salvar la vida del Gobierno. Coincido con Feijóo”, subrayaba desde su cuenta de twitter. Ni una palabra de Colón.

"¿Va Ayuso, no? Que es la baronesa por excelencia, va el presidente del PP, y alcaldes de España. El PP va a estar representado, otra cosa es que todo aquel que sea del PP tenga que estar", decía el alcalde de Madrid y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, tirando con bala, mientras trataba de quitar hierro a la ausencia de los barones.