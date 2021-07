Ante la disyuntiva de Sánchez de 'recuperación o confrontación' Casado contesta "elecciones" porque "España nos echa de menos"

El líder del PP, Pablo Casado, también ha hecho su particular balance de este curso político. Frente a las constantes apelaciones a la unidad que ha hecho el presidente Pedro Sánchez un par de horas antes, Casado sigue en su estrategia de confrontación total. "El problema no es Iglesias, Puigdemont, Otegi o Iván Redondo. El problema es Sánchez. Debería someterse a las urnas. Si no lo hace que lo españoles sepan que estamos preparados. España nos echa de menos", es la contestación del dirigente popular a la disyuntiva "recuperación o confrontación" que le ha planteado el jefe del Ejecutivo.