Casado dice que sus candidatos al Constitucional "están fuera de toda duda" y que se ha avanzado en la independencia

El Poder Judicial es el único órgano constitucional pendiente de renovación, tras el acuerdo de anoche que desbloqueó el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, y la Agencia de Protección de Datos, de una sólo tacada. El CGPJ es la pieza clave que queda ahora por desatascar. Lleva ya más de mil días bloqueado, y las posturas del PP y del Gobierno siguen muy alejadas. "No se puede dar esa imagen de que no respeta la justicia", zanjaba un Pablo Casado que no piensa moverse un milímetro de sus posiciones. Tampoco la va a hacer el presidente Pedro Sánchez. Al menos en as declaraciones oficiales.