Pablo Casado se compromete a que, cuando sea presidente, "el Aeropuerto Internacional se llame Juan de la Cierva"

Pedro Sánchez ha sido "secuestrado" por los independentistas

Casado ha iniciado su intervención con un minuto de silencio por el asesinato a manos de su padre de una de las niñas desaparecidas en Canarias , cuyo cadáver ha sido recientemente hallado por la Guardia Civil y ha afirmado que "no se puede explicar como un padre puede hacer daño a sus hijas" por intentar "hacer daño a su exmujer". "El jueves" cuando se conoció la noticia, "casi no pegué ojo", ha reconocido.

No permitirá que la Constitución "sea el rescate para seguir en Moncloa"

"Si para seguir en el poder lo que le piden es entregar la legalidad, la concordia, la unidad nacional o la igualdad el PP no lo va a permitir", ha aseverado, al tiempo que argumentaba que "está claro que Sánchez está cada vez más alejado de la realidad y de la gente, no cumple con su palabra y no sabe qué pasa en las casas por lo que no puede salir a la calle".