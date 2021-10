Frente común de Casado y sus CCAA: media España quedará fuera de la regularización de los alquileres

Esta vez no hay voces discordantes en el seno del Partido Popular, y Génova y sus barones territoriales tocan, -sin desafinar-, la misma música tras cerrar filas con su presidente Pablo Casado en la Convención de Valencia. Casado anunciaba en el programa de AR en Telecinco que recurrirá la nueva ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional, y que las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular no aplicarán la regularización de alquileres que impulsa el Gobierno de coalición. A continuación Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y Castilla y León se lanzaban en tromba a respaldar una afirmación que podría dejar sin efecto la regularización de los alquileres en media España . ¿Qué margen de maniobra tienen los territorios que controla el PP para dejar sin efecto la ley? Estas son algunas de las actuaciones que van a llevar a cabo, y que pasan en muchos casos por liberalizar suelo y más ladrillo .

Las comunidades del PP no son las únicas que se oponen frontalmente a la nueva ley de vivienda. También están en contra sus ayuntamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no hará “nada” para regular los precios de los alquileres en Madrid, a pesar de las recriminaciones de la izquierda, y el de Zaragoza, Jorge Azcón no piensa subir el IBI a las casas desocupadas.