Casado 'copia' el manual de Ayuso y eleva el tono contra Sánchez para seducir a los votantes de Vox

“El discurso y la situación política pedía el tono duro. Pero también es cierto que Casado está leyendo muy bien que donde hay liderazgos fuertes de la derecha ni Vox, ni tu tías. Una vez muerto Ciudadanos al que hay que comerse no es a Vox, si no a los votantes de Vox ”, reconoce a NIUS un dirigente próximo al líder del PP.

El propio Pablo Casado oficializaba en el Congreso con su "hasta aquí hemos llegado", su hartazón con Sánchez y la ruptura de todos los puentes. " Yo más no puedo hacer. Tengo el hombro dislocado de tener todo el rato la mano tendida . Si hacemos juntos las reformas vale, si me llamas un rato antes porque te falta Bildu, tú mismo", contaba después en un corrillo con periodistas.

El discurso y la situación política pedía el tono duro. Pero también es cierto que Casado está leyendo muy bien que donde hay liderazgos fuertes de la derecha ni Vox, ni tu tías. Una vez muerto Ciudadanos al que hay que comerse no es a Vox, si no a los votantes de Vox

Unas horas antes de que Pedro Sánchez se enrocara en su decisión de no extender el estado de alarma más allá del 9 de mayo, y presentara una vez más su Plan de Recuperación ante el pleno del Congreso, Pablo Casado cerraba los últimos detalles de su intervención sin papeles ante la cámara. Como suele hacer en estas ocasiones, consultaba con su sanedrín particular qué tono debía emplear en esta ocasión contra Sánchez. Su núcleo duro no albergaba dudas: “El discurso que llevas no es para contemporizar. Que se te vea serio, fuerte. Sánchez está jugando sucio en Madrid y tú no puedes ir allí a sonreírle”, cuenta una persona que suele participar en estos cónclaves. Son muchos en el PP, el de antes y el de ahora, que ven justificado un discurso tan duro “para tratar de despertar a una sociedad” que ven “adormecida”.