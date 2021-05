Casado culpa a Sánchez del posible coste de vidas por los botellones: "Hemos pasado al plan 'C' del caos"

El Partido Popular continúa con su ofensiva para que el Gobierno tuerza el brazo y se avenga a tener una ley de pandemias, tras decaer el estado de alarma . Su líder, Pablo Casado, responsabiliza al presidente Pedro Sánchez del "caos" de este fin de semana en numerosas ciudades españolas tras el fin del estado de alarma. "La absoluta irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez cuesta vidas y España no merece este caos que no ha visto en ningún otro lugar del mundo", ha denunciado el dirigente popular en el transcurso de un foro sobre Europa.

Los populares insisten en su plan 'B' jurídico que "en 15 días se pueden añadir dos líneas" a la ley de Salud Pública del 86, y así dotar a las comunidades autónomas de un marco legal para poder limitar la movilidad. "Si ahora mismo no hay un plan 'B', ni una ley de pandemias es porque Sánchez no ha querido. Hemos pasado al plan 'C' del caos y el único responsable es Sánchez", machacaba Casado que alertaba de que son los jóvenes que no están vacunados los que están protagonizando esas polémicas imágenes.