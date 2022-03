Casado se despide: desea "suerte" al próximo presidente del PP y denuncia un ataque "que no se merece"

El todavía presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quería despedirse de los suyos en una Junta de Dirección clave que ha decidido un cambio de era , con una premisa de unidad en torno al candidato que todos desean y aún no ha dado el paso: el barón gallego Alberto Núñez Feijóo, con el que ha cerrado filas, al que ha mostrado su absoluto "respaldo, apoyo y amistad".

En un discurso en el que ha reivindicado su labor al frente del PP durante estos casi 4 años de mandato de reconstrucción del centro derecha, Casado ha lamentado la crisis interna que ha convulsionado el partido, pero también el ataque que a su juicio ha sufrido y "no merece" .

"Lamento todo lo que haya hecho mal, y también lamento la reacción que he tenido que sufrir. No me lo merezco", ha dicho nada más empezar su alocución a los suyos. En primera fila escuchando, Isabel Díaz Ayuso. El pulso fratricida que ha mantenido con ella ha terminado provocando su caída.