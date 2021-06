Casado pide elecciones para zafarse de la nueva “moción trampa” de Vox

“ No es tiempo de mociones. Es tiempo de urnas . La única forma de que se vaya Sánchez es que convoque elecciones. La situación es lo suficientemente grave como para que lo haga ”, dicen desde la dirección nacional en un intento de zanjar el debate definitivamente.

No es que en Génova se crean seriamente que Pedro Sánchez está por la labor de poner urnas ya. Saben que la agenda de Moncloa pasa porque el malestar provocado por los indultos se terminen diluyendo en un mar de vacunas , -15 millones de españoles vacunados en lo que llevamos de campaña-, el maná de los fondos europeos, y las buenas perspectivas económicas. Así se zafan del abrazo del oso de Vox que les desplaza del centro al que se aferran estratégicamente , hasta justo el lugar donde les quiere Sánchez. Con la extrema derecha.

Pero Vox no ceja en su empeño. Primero empujaron arrastras a Pablo Casado hasta la manifestación de Colón contra los indultos, donde los aplausos se los repartieron entre Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso, mientras que a él le caía algún que otro abucheo. Ahora toca enredarles en otra moción de censura condenada al fracaso y que “sólo hará más fuerte a Sánchez”, insisten los populares. “Ya no estamos ante un Gobierno ilegítimo, es que cabalga sobre la ilegalidad. Creo que esa moción de censura es urgente. Si no lo hace el principal partido de la oposición, lo haremos nosotros”, presiona sin aflojar ni un solo segundo Abascal.