El líder del PP, Pablo Casado, ha decidido no dimitir, atrincherarse en su despacho de la séptima planta de Génova una semana más, y llevar la guerra abierta con los barones de su partido, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, hasta el cónclave popular de este lunes. Será allí, en la Junta Directiva Nacional, -máximo órgano entre congresos-, donde medirá sus fuerzas , y donde se decida si se convoca a un Congreso extraordinario como anoche le exigió la mayor parte de su núcleo duro, dejándole prácticamente solo.

Casado reunió durante nueve horas a su directiva en un intento de cerrar filas con él, después de que el presidente de la Xunta de Galicia le enseñara la puerta de salida por la mañana. Pero la reunión no salió como esperaba, dejando al descubierto que sus apoyos son cada vez más menguantes . Sólo cuatro de los catorce miembros del Comité de Dirección se alinearon claramente con su presidente. El secretario general, Teodoro García Egea, al que también se le exige su dimisión por no haber sabido reconducir la mayor crisis interna en la historia de PP, y los vicesecretarios, Ana Beltrán, Antonio González Terol y Pablo Montesinos, mostraron su apoyo sin fisuras.

Enfrente los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo, Cuca Gamarra, Javier Maroto, y Dolors Montserrat, amenazaron con dimitir en ese mismo momento si no convocaba ya la Junta Directiva Nacional para fijar un Congreso extraordinario. Junto a ellos las exministras Ana Pastor y Elvira Rodríguez, además de la concejal Andrea Levy. Por la mañana, Belén Hoyo, diputada y miembro del comité, ya había pedido la cabeza de García Egea , abriendo la primera grieta entre los fieles a Pablo Casado. La bronca desatada por la decisión de Casado de mantener a su número dos contra viento y marea, partió en dos el comité de dirección, hasta que finalmente se llegó a un acuerdo por unanimidad para convocar el lunes la Junta Directiva Nacional.

Comandados por Feijóo, la solución a la crisis sin precedentes que esperaban los barones del partido, era la dimisión de Casado. A la misma hora en que este reunía a sus fieles, el barón gallego alertaba de la "situación de colapso" y conminaba a su presidente a adoptar "decisiones urgentes que no serán fáciles". Esto es, a irse.

El presidente del PP no ha aclarado si tiene intención de presentarse al Congreso extraordinario para seguir liderando el PP. Tampoco lo ha hecho el todopoderoso barón gallego, Alberto Núñez Feijóo, que no descarta postularse , pero sigue sin desvelar sus intenciones: si tutelará el cambio o lo protagonizará.

Mientras Casado sigue contando apoyos , y entre ayer y hoy hará desfilar a diputados y dirigentes provinciales fieles, para reclutarles para su causa, Feijó se ha movido en las últimas 48 horas, y ha cruzado llamadas con los barones territoriales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , es una de ellos. Ayuso dejó claro ayer que no tiene intención en no dar batalla por el liderazgo del PP. "Mi sitio es Madrid", ha reiterado la lideresa madrileña, dejándole todo el espacio libre a Feijóo para que dé el paso.

"Ella cree que Feijoó es la persona con más autoridad en el PP en este momento", cuentan a NIUS desde el entorno de la presidenta madrileña, en un claro mensaje de que Ayuso no piensa pisarle la manguera al barón gallego.

El lunes, si no pasa nada antes, -y en este PP todo es posible-, Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo medirán sus fuerzas. Pablo Casado "está decidido" a resistir comentan diputados que ayer hablaron con él. Pero Pablo Casado ya no cuenta con los barones, hay muchas fugas entre sus fieles, y tampoco tiene la calle. En Génova no pararon ayer de sonar los claxon de los coches en forma de protesta , mientras un par de señoras se apostaban en la puerta de la sede del PP, atentas a la salida de los dirigentes populares para gritarles a la cara "Casado dimisión".