Casado a Nius: " Mañana voy a escuchar a los barones y tomaré una decisión"

Durante todo el día, se han producido dimisiones en el comité de dirección del PP y numerosos cargos afines que le han abandonado Casado no oculta "su aflicción y abatimiento" por lo que está sucediendo y que "no merece". Así lo señalan fuentes del partido a Europa Press. La agencia de noticias añade que el entorno más cercanoa Casado no oculta su indignación por el "escarnio" que está sufriendo el presidente del partido. "Es un trato injusto, que no merece", aseguran estas fuentes.