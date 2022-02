Casado esquiva la dimisión y deja el PP en manos de Feijóo

A cambio, Casado se ha comprometido por escrito a "no concurrir" al próximo Congreso Nacional, y dejar en manos de Alberto Núñez Feijóo el Partido Popular. Aunque el propio Pablo Casado, y los 17 presidentes territoriales le han pedido de forma unánime que se presente, el todopoderoso barón gallego sigue sin desvelar si dará el paso . Y no lo hará hasta que se convoque el congreso.

Pablo Casado se quedará en su despacho de la séptima planta un mes más, pero no tendrá ningún poder orgánico. La actual portavoz del Congreso, Cuca Gamarra, se convierte en coordinadora general del partido hasta la celebración del congreso. Probablemente sea ella la encargada a partir de ahora de dirigir las preguntas al presidente Pedro Sánchez en las sesiones de control al Gobierno que quedan hasta abril.

No ha sido una reunión fácil, en la que "ha habido momentos de todo", confirmaba uno de los asistentes al cónclave. Pablo Casado ha escuchado como uno a uno, los 15 presidentes presentes, -los de Cataluña y Baleares no han acudido por motivos de salud-, le pedían que se marchara ya, y ponían un único nombre sobre la mesa, el de Alberto Núñez Feijóo. Con Feijóo, Casado había mantenido un cara a cara previo en su despacho de la planta noble de Génova, en un intento de pactar las condiciones de su salida, pero no fue posible.