Casado desvincula la negociación de los órganos constitucionales de la bronca por Otegi y los presos

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha viajado a Bruselas para reunirse con sus colegas del PP europeo. En ese marco Casado le ha insistido al presidente Pedro Sánchez en la necesidad de avanzar en la independencia judicial tal y como establecen los cánones europeos. Aún así las conversaciones para renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor de Pueblo avanzan por buen camino , y fuentes populares dejan caer que el anuncio puede ser inminente . No ocurre lo mismo con el desbloqueo del Consejo del Poder Judicial, donde las posturas de una y otra parte siguen muy distanciadas.

"Las negociaciones siguen su curso. Los órganos jurisdiccionales, como el de Tribunal Constitucional o el de Cuentas, y esto es una novedad en democracia, no debería tener a ningún político en ejercicio, ni expolítico tampoco ", ha afirmado el dirigente popular, que saca de esa condición al Defensor del Pueblo .

Casado desvincula esas negociaciones que a fecha de hoy siguen manteniendo su número dos, Teodoro García Egea, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de la bronca política montada a cuenta de Arnaldo Otegi y su pretensión de intercambiar presos de ETA por el apoyo de Bildu a los presupuestos . "No conviene dilatarlo", aseguran fuentes de la dirección consultadas por NIUS, a los que no les consta que el PSOE haya puesto sobre la mesa el nombre del exministro de Justicia, Juan Carlos Camp o.

Eso no ha impedido que desde Bruselas Pablo Casado haya sido muy duro con Sánchez, al que ha vuelto a exigir que renuncie a sus pactos con Bildu , pero también con "independentistas y comunistas".

"Pedro Sánchez debe romper con Bildu porque es lo que prometió solemnemente ante todos los españoles. La moderación, el europeísmo y la socialdemocracia no es pactar con políticos que justifican el asesinato de 850 inocentes. Es su decisión. O estás con los radicales, batasunos, independentistas y comunistas, o con la Europa moderada", ha advertido desde Bruselas. Allí ha vuelto a poner como ejemplo a Macron, a Joe Biden, o al primer ministro italiano, Mario Draghi. "¿Alguien se imagina que pactaran con los terrorista de Bataclan, con los yihadistas o con la Brigadas rojas?. Eso no se puede hacer. Nadie negocia con los grupos politicos que no condenan la violencia".