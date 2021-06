Casado exige la dimisión de Sánchez y elecciones: "Solo así le indultará la historia"

Casado no se cree el compromiso de Sánchez de no permitir un referéndum de autodeterminación: "O es un mentiroso o nos toma por tontos"

El líder del PP confirma que su partido ya ha recurrido ante el Supremo los indultos

Vaticina que los indultos serán "el finiquito" de Sánchez y "el epitafio del PSOE Constitucional"

Minuto uno de su intervención. El líder del PP, Pablo Casado, reclamaba ya la dimisión del presidente Pedro Sánchez. "Un político decente dimitiría por todo esto", le ha dicho a la cara en una intervención muy dura. Ese condicional se ha convertido en imperativo, cuando finalizaba su tiempo para contestar a Sánchez.

"Dimita, disuelva el Parlamento y convoque elecciones. Sólo así le indultará la historia", le ha espetado al presidente, en su particular versión del 'Váyase señor Sánchez'.

Casado no se cree al presidente y su compromiso en sede parlamentaria de que no habrá referéndum de autodeterminación. "O es un mentiroso, o nos toma por tontos, o las dos cosas", le ha espetado a Sánchez. Y para argumentar que no le cree, ha tirado de hemeroteca, de cuando Pedro Sánchez aseguraba que no firmaría ningún indulto, no pactaría con Bildu, y los líderes del 'procés' cumplirían íntegras las condenas.

Si Sánchez le recordaba que los indultos son legales, Casado negaba la mayor. "Si estos son legales, ¿Por qué se esfuerza en afirmar que la ley no puede ser obstáculo a la política? No olvide que cuando se ha enfrentado la democracia a la ley han surgido los regímenes más terribles de la historia", golpeaba el líder del PP. J

Justo después, ha confirmado que su partido ya ha recurrido los indultos ante el Tribunal Supremo. En total nueve recursos, por cada uno de los indultados sobre la base de que "tenemos interés legítimo en la cuestión", explican fuentes de la dirección nacional del partido.

“El pago de estos indultos será su finiquito como presidente y el epitafio del PSOE constitucional”, vaticinaba apocalíptico el líder popular.

Si Sánchez apelaba a la concordia, al espíritu de la Constitución y reivindicaba la política, Pablo Casado le acusaba a golpe de hipérbole, de querer destruir España, de aferrarse en el poder "por un plato de lentejas", "un verano más en Doñana" y "un viaje más en Falcón".

"Salga del síndrome de Estocolmo que le hace aplaudir cuando los independentistas dan plantón al rey. Necesita a los separatistas para seguir en el falcón. El rescate que le exigen es impunidad para seguir delinquiendo en el ataque a la nación. Abandonen toda esperanza. No se lo vamos a permitir", advertía el dirigente popular.

Si Sánchez le había interpelado directamente para desbloquear los órganos constitucionales, va a ser que no. Si Sánchez le ha dicho que elija entre la moción de Vox o ejercer "una oposición de Estado para que España vaya mejor", Casado opta por elecciones ya. Y ya van cuatro veces, así piensa estar durante lo que resta de legislatura.