Casado defiende la creación de "un gobierno de salvación nacional" en una entrevista en el Financial Times

Para llevar a cabo esas reformas fiscales y laborales, Casado ha asegurado durante la entrevista que su objetivo es fichar a expertos. "Necesitamos personas con mucha experiencia, incluso a nivel internacional y con diferentes orientaciones políticas ; no solo conservadores, liberales o demócratas cristianos, sino también socialdemócratas". Una especie de gobierno como "el de Italia, pero elegido democráticamente" , asegura Casado.

Mejor solo

El líder popular tiene el viento a favor de las encuestas. Pero éstas también apuntan a que necesitaría de Vox para poder gobernar. Casado afirma que "quiere gobernar solo". E insiste en que el "PP no forma parte de un bloque con Vox". Eso sí durante la entrevista y preguntado sobre si Vox era un partido democrático no respondió ni si ni no.