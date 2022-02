Casado habla de fraude en la votación de la reforma laboral y anuncia que recurrirán al Constitucional

El Partido Popular prevé recurrir ante la Mesa del Parlamento y ante el Tribunal Constitucional el resultado de la votación que este jueves ha permitido convalidar en el Congreso la reforma laboral . La aprobación ha sido resultado de una votación resuelta con 175 votos a favor y 174 en contra, en la que ha sido determinante un error cometido por el diputado del PP por Cáceres Alberto Casero , que de forma telemática ha votado 'sí', en lugar de 'no'.

"Recurriremos a la Mesa del Congreso y al Tribunal Constitucional para defender la voluntad del Parlamento. Es un fraude democrático contravenir el sentido de voto de un Diputado para imponer la aprobación de un Decreto. No se puede tolerar este atropello a las instituciones" , ha escrito en su cuenta de Twitter el presidente del Partido Popular Pablo Casado.

Y ha agregado que, según el artículo 82 punto 2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el voto emitido "deberá ser verificado personalmente, mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa". Añaden que no se ha permitido acceder al Congreso al diputado Casero, que estaba enfermo.

En esa misma línea se pronunciaba horas antes el diputado por Madrid Ángel González Terol , quien afirmaba que "se han vulnerado los derechos fundamentales del diputado que claramente ha indicado que su voto a la reforma laboral era no".

Por su parte el portavoz socialista, Héctor Gómez, ha dicho que no ve factible que se revoque la votación de la reforma laboral porque los servicios jurídicos y la Secretaría General del Congreso la avalan y, por tanto, no ve recorrido a los intentos del PP para que se anule.

Gómez, en una rueda de prensa después de que el error de un diputado del PP haya permitido salvar la convalidación del decreto, ha cargado contra el PP por "no encajar" las votaciones que no les benefician y contra Vox por sumarse "a esta dinámica de confrontación y no respetar las reglas del juego".