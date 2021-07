Casado imita ahora a Aznar para rechazar la recomendación de Garzón sobre la carne

"Quién te ha dicho a ti las copas de vino que tengo o no tengo que beber. Déjame que las beba tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie. A mí no me gusta que me digan no puede comer hamburguesas de tanto o no puede comer esto". Era Aznar arremetiendo contra el Gobierno de Zapatero por una campaña de la DGT de la época contra el consumo de alcohol.