La imputación de Cospedal por el espionaje a Bárcenas rompe la buena racha de Casado, pero no la expedientará

El PP de no ha decidido de momento si suspenderá de militancia a la exministra de Defensa

Dirigentes que la conocen bien no descartan que sea ella quien pida la baja del partido

Cospedal fue clave para que Pablo Casado le ganara las primarias a Sáenz de Santamaría

Justo cuando el viento de cola de las elecciones de Madrid y el ‘efecto Ayuso’ impulsaban a Pablo Casado en las encuestas, cuando había conseguido zamparse a Ciudadanos eliminando un competidor en la derecha, y en plena ofensiva total al Gobierno de Sánchez por los indultos y la gestión de la crisis de Marruecos, justo en su momento más dulce al frente de la presidencia del Partido Popular, van e imputan a María Dolores de Cospedal por el espionaje a Bárcenas. Y para colmo, en el mismo día el juez manda al banquillo de los acusados a Rodrigo Rato por su patrimonio “ilícito”. Un jarro de agua fría que ha conseguido enmudecer por el momento a un Casado hasta hoy eufórico. Aún así no le abrirá expediente... de momento.

Pablo Casado le debe la presidencia del PP a Cospedal. El apoyo de sus compromisarios fue clave para que Casado consiguiera vencer a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias de 2018. Meses después Génova le mostró la puerta de salida tras trascender conversaciones suyas y de su marido, Ignacio López del Hierro, con el comisario Villarejo. Cospedal abandonó para siempre la política, no sin antes dejar colocados a algunos de sus fieles en los órganos de dirección del partido. "No encaja bien implicar a Pablo con el argumento de que le apoyó en las primarias. Es coger el rábano por las hojas. Es un tema muy trillado y ya veremos en qué queda", cuenta a NIUS un dirigente en tiempos muy próximo a Cospedal y que aconseja "pasar muy por encima" del tema.

Ahora la pregunta es si Casado debe soltar lastre del todo y suspender de militancia a la persona a la que le debe ser presidente del PP, para blindar su liderazgo. De momento Génova no la expedientará. “Ni puede ni debe”, asegura otro dirigente popular que conoce bien a ambos. “La imputación es una garantía procesal y todos los acuerdos que hicimos en su día con Ciudadanos, y la posición de todos los partidos, es que no había responsabilidad hasta que no se abriera juicio oral, estatutos incluidos. Por tanto no se la puede suspender de nada”, explica a continuación.

Cospedal podría pedir la baja de militancia

La suspensión de militancia de María Dolores de Cospedal no está de momento encima de la mesa de Pablo Casado. Los estatutos del Partido Popular establecen que no se puede tomar esta medida hasta que no se abre juicio oral, aunque se fija una excepción “en caso de infracciones muy graves y por razones de urgencia". A la espera de acontecimientos, en Génova no han decidido aún si actuarán contra Cospedal. Lo que sí tienen claro es que si finalmente la exministra de Defensa y ex número dos del PP se sienta en el banquillo, “habrá que tomar decisiones”.

"Si se le abre juicio oral se la suspenderá. Si es que antes ella no pide la baja de militancia, que también habría que contemplarlo, porque este tipo de cosas la perjudican en su tema profesional", apunta un dirigente que la conoce bien. Recuerda cuando decidió dejar la política con reproches a sus compañeros. "Un partido que no defiende a los suyos, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”, dijo entonces muy enfadada con la actual dirección del PP.

“Ella legalmente es inocente. La imputación es a efectos de tomarle declaración con todas las garantías. No conviene hacer juicios de valor y esperar a las resoluciones judiciales que se produzcan”, aseguraba el portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que han encomendado parar el primer golpe.

El resto se mantiene en silencio mientras su líder esquiva los micrófonos. No está dispuesto a pagar la factura de una corrupción que considera no va con él. Su núcleo duro trabaja desde hace meses en romper con el pasado. Tras el fiasco de las elecciones catalanas, Casado advirtió que ni él ni nadie de su dirección volverían a hablar nunca jamás de Bárcenas, y anunció que se deshacían de la sede de Génova, convertida en recuerdo inmóvil y constante de años de corrupción. Lo primero lo ha cumplido. Lo segundo, la mudanza de la sede, se retrasa, mientras el calendario judicial sigue llamando implacable a su puerta.