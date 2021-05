Tras el pacto en Cataluña, Casado advierte a Sánchez que si indulta a los presos del procés "la legislatura habrá acabado"

En un acto montado para hablar de reto demográfico, Pablo Casado no ha querido sustraerse a la actualidad y ha calificado el pacto en Cataluña como "un viaje a ninguna parte" en el que Sánchez ejerce de "copiloto" .

"Cuando un Gobierno hace aguas y un barco se hunde no tiene mucho sentido que el capitán diga que vamos a dar la vuelta al mundo. Cuando la situación en España es límite, no lleva a ninguna parte decir que tenemos que mirar a la España de 2050 ", ha dicho Casado.

"Lo único que pido es respeto y sensibilidad. No se puede hablar así a un país con 125.000 víctimas por la pandemia, no se puede hablar con esa arrogancia a un país con 6 millones de desempleados y no se puede montar otro acto de autobombo y propaganda a costa del contribuyente", insistía el líder popular.