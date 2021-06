Casado acusa a Sánchez de impulsar un "cambio de régimen" con un "golpe de gracia a la legalidad"

"Sánchez no está intentando aprovechar una oportunidad histórica para arreglar un problema nacional. Sánchez aprovecha ese problema causado por el supremacismo de sus socios y el apaciguamiento del PSOE, para dar continuidad a su proyecto de cambio de régimen. Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad ", ha asegurado el líder popular en un tono de extrema dureza, mientras calificaba el acto del Liceu de "ópera bufa" , arremetiendo así contra el público que ha acudido al teatro barcelonés a la llamada de Sánchez.

En términos muy duros, el líder del PP se ha referido a Sánchez como "el político más destructivo y desleal de la democracia española" , con una agenda "suicida y extravagante" , y ha hablado de "desfalco a la soberanía nacional". Su partido avisa, le va a hacer frente, a pesar de las numerosas presiones que en los últimos días ha recibido de la patronal, (las palabras de Garamendi luego matizadas) , y de los obispos catalanes, para que no haga campaña contra los indultos.

Desde la dirección nacional han justificado la dureza extrema del discurso de su presidente porque " hay que denunciar el cambio de los contrapesos que quiere cambiar Sánchez con los nacionalistas . Lo que tenga que hablarse de soberanía nacional se tiene que hacer en el congreso, no en un teatro.", han asegurado.

El Partido Popular no piensa aflojar con el tema de los indultos. Está en su ADN, aunque la batalla la planteará en las instituciones. Eso sí Casado no ha mencionado ni una sola vez su campaña de recogida de firmas contra la medida de gracia, y que no está siendo tan masiva como esperaban los populares.