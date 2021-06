A Casado ya no le da miedo la foto de Colón aunque evitará dejarse ver con Abascal

Los populares aseguran que la foto de Colón "es prehistoria" y que no les pasará factura entre su electorado más moderado

Aun así, evitarán que se produzca una foto de Casado con Abascal, después de decidir que el líder del PP acudirá a la manifestación contra los indultos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha confirmado su presencia en Colón

Pablo Casado ya no le tiene tanto miedo a la foto de Colón. "Es prehistoria", "da risa", "es un mantra del PSOE que se ha quedado antiguo", dicen los suyos. Aun así evitará por todos los medios compartir plano con Santiago Abascal. Crecido desde la victoria del PP en las elecciones autonómicas de Madrid, el líder del Partido Popular, ha sopesado los costes políticos de acudir o no la manifestación contra los indultos a los presos condenados del ‘procés’, y tras deshojar la margarita ha llegado a la conclusión de que es mejor no dejar solo a Abascal al frente de la pancarta. Eso sí, en Génova reconocen que harán todo lo posible para evitar una foto de Abascal con Casado. “Intentaremos que no se produzca”, afirman mientras estudian cómo impedirla para neutralizar el discurso del “trifachito” que saben que explotará Pedro Sánchez y todo su Gobierno contra ellos.

“Nadie espera ver ninguna foto de Colón con todos los líderes. Pero nadie se ahuyenta por salir a la calle a decir que los indultos son una barbaridad. Se salga por Colon o por Cibeles”, explica a NIUS un miembro de la dirección nacional. Están convencidos de que compartir manifestación con Vox no ahuyentará a los socialistas ‘clásicos’ contrarios a los indultos, y a los que Casado quiere convencer para que le voten a él para “derrotar a Sánchez” cuando toquen elecciones. "Lo normal es que vayan los socialistas descontentos", señala con un punto de ironía otro dirigente del núcleo duro.

En Génova evitarán una foto de Pablo Casado con Abascal. "Intentaremos que no se produzca", tras confirmar que el presidente del PP irá a Colón contra los indultos

Una apuesta arriesgada que ha venido precedida de mucho debate interno y muchas dudas. El viernes, cuando la plataforma ‘Unión 78’ de Rosa Díez, María San Gil y Fernando Savater llamaba a protestar contra la concesión de los indultos, los populares no tenían nada claro si su presidente debía acudir, facilitando la reedición de una versión renovada de la foto de Colón, y después de haber roto con Abascal tras la moción de censura planteada por Vox. Incluso llegaron a valorar poner tierra de por medio y que Casado no estuviera el día de la manifestación en Madrid.

Los que ya se habían apuntado como el alcalde José Luis Martínez-Almeida aseguraban que irían “como un ciudadano más”, poniendo distancia entre las siglas y la manifestación. Ahora es Pablo Casado quien ha decidido acudir "a título personal". "Da igual quién se sume. Nosotros sabemos donde tenemos que estar”, proclamaba sin embargo su número dos, Teodoro García Egea.

También estará allí la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, después de pensárselo mucho. "La foto de Colón será ahora el retrato de Sánchez con los golpistas", declaraba Arrimadas desde Sevilla antes de hacer pública su decisión.

La foto de Colón “es prehistoria”

La dirección nacional del PP se ha parapetado en que es una manifestación organizada por la sociedad civil, y tiraba de argumentario para intentar dejar atrás la foto de Colón. "A mí la foto que me da miedo es la foto del PSOE con Bildu. A mí lo que me incomoda es la foto de Pedro Sánchez firmando los indultos", insiste el secretario general.

A mí la foto que me da miedo es la foto del PSOE con Bildu. A mí lo que me incomoda es la foto de Pedro Sánchez firmando los indultos (Teodoro García Egea)

“Lo que me preocuparía de verdad es fotografiarme con golpistas y delincuentes. ¿Por qué me va a preocupar fotografiarme en Colón? Hemos llegado a un punto en este país en el que la izquierda pretende decirme con quien puedo o no puedo fotografiarme, mientras ellos se van de cena con Otegi o se hacen fotos con ERC o Junts”, apuntalaba en la misma dirección Martínez-Almeida.

Desde el partido en Cataluña creen que ha llegado el tiempo de sacudirse los complejos con Vox y con la izquierda, y marcar perfil propio. A lo Ayuso. “El debate es indultos sí o no. No foto de Colón. Eso es la prehistoria y el esquema mental que intenta imponer Moncloa y es falso. Ya lo intentaron en Madrid con el "guerracivilismo" y no les funcionó”, subraya un dirigente del PP catalán consultado por este diario. "La foto de Colón es de risa. En el Gobierno creen que algunos mantras del pasado les van a seguir funcionando, pero ya no le sirven", continúa otro miembro de la dirección del PP en conversación con NIUS.

El debate es indultos sí o no. No foto de Colón. Eso es la prehistoria y el esquema mental que intenta imponer Moncloa y es falso. Ya lo intentaron en Madrid con el "guerracivilismo" y no les funcionó

En Vox, en guerra permanente con el Partido Popular, hurgaban en las dudas abiertas en el seno del PP, antes de saber que Casado finalmente sí acudirá a la manifestación. Su portavoz Jorge Buxadé, presumía de ser la única "alternativa social y patriótica" frente al "consenso progre" de los populares. “Nosotros iremos en masa. Vamos a estar todos, todos los que podamos, con nuestra bandera nacional. No sé a qué apuesta el PP. No saben quién va a ir”, decía Buxadé.