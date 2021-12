Casado y Ayuso llevan su mal 'karma' a la presentación del libro de Rajoy

Casado no se lo ha tenido en cuenta y tras posar durante unos segundos más, ha iniciado un brevísimo 'vis a vis' de menos de dos minutos con ella . Bien a la vista de las decenas de cámaras y periodistas que escudriñaban cada gesto, en un intento de dejar claro que él no tiene problemas con la dichosa foto. ¿De qué han hablado? Testigos de la charla aseguran que del tiempo, del viaje que emprende hoy a Atenas y Chipre, y de que ya se verán el lunes otra vez en el Congreso de los Diputados por el día de la Constitución, mientras Ayuso se limitaba a asentir con la cabeza. Esto es, charla de ascensor más propia de un par de desconocidos que de dos viejos amigos que tienen un grave problema , -el lío interno por el control del partido en Madrid-, por resolver. Y por las señales, parece que no va nada bien.

No será porque no se ha empleado a fondo. Él es ante todo un hombre de partido. 40 años al servicio del PP es lo que tiene. Tiene claro que la enorme sangría que ha provocado esta guerra interna ha de parar, así que, inasequible al desaliento, lo ha intentado una vez más. A Ayuso le ha dado las gracias por prestarse a sentarse con Pablo Casado: "Ha sido muy valiente. Yo agradezco mucho que estés aquí y ahí". A Pablo "Casao" (literal) le ha dicho que debe convertirse "pronto" en presidente del Gobierno "por el bien de todos, incluidos los que no le votan". A Almeida le ha reconocido que "se ha ganado el respeto y el afecto de muchos, desde luego el mío". Casi como un padre cariñoso que con buenas palabras, intenta poner paz entre los tres hijos que pelean por el mismo balón. No en vano ha escrito un libro con un título, 'Política para adultos' que les va al pelo.