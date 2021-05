Casado y Ayuso le ponen deberes a los barones del PP: "La ilusión debe seguir por toda España"

Para eso, su líder Pablo Casado y una Ayuso que cotiza al alza en el PP, le han puesto deberes a los barones territoriales que asistían de forma telemática a la reunión de la Junta Directiva Nacional, mientras les vendían el discurso de "la libertad" más allá de Madrid. El modelo, "puro PP", ahora es válido para toda España, ha sentenciado Casado. "Quiero que esta ilusión no pare y siga por toda España. Es una misión nacional. Las elecciones cambian el tablero" , pedía la presidenta de Madrid, crecida tras haber arrasado en las elecciones autonómicas. "Hay que convertir la ola en marea", encomendaba después Casado a sus líderes territoriales.

En el Partido Popular están eufóricos y no lo disimulan. Pablo Casado ha decretado el post 4M como el pistoletazo de salida de la precampaña a las elecciones de 2023, o cuando toquen. Una vez fagocitado Ciudadanos: "Ha habido una clara unificación de siglas de centro y de derecha en el PP. No me alegro por ellos pero nunca engañamos que eso era la única opción para ser alternativa de Gobierno", en Génova se lanzan a a cazar votos a izquierda y derecha.