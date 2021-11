Casado anuncia que el PP se echará a la calle con agricultores, mientras guarda silencio sobre Álvarez de Toledo

"Señor Casado ¿Cayetana debe dejar su escaño?", le preguntaban los periodistas una y otra vez. Él sin perder la sonrisa, parapetado tras un conversación con el presidente de ASAJA, Pedro Barato, no ha dicho ni palabra . Para eso ya está la dirección nacional del partido, que presiona para que abandone el acta de diputada , mientras arremeten abiertamente contra ella. "Me parece vil y desprende odio", ha dicho públicamente sobre ella la número tres del PP, Ana Beltrán.

"Yo ya sé que hay políticos que no han pisado un campo en su vida. Que no han visto un agricultor más que en una serie de Netflix, pero los que os admiramos no os vamos a dejar solos. Estaremos defendiéndoos, porque es defender a España", concluía Casado después de haber presumido de que él sí tiene familia que se dedica al campo.