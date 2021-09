Casado manda recuerdos a Sarkozy de la ausente Ayuso tras su desplante en la Convención del PP

Así ha sido, hasta que el mismísimo Pablo Casado se ha encargado de romper el maleficio, y meter a Ayuso en la Convención nacional para mandarle recuerdos al expresidente francés, Nicolás Sarkozy, de su parte. "No ha podido venir porque tenía un viaje agendado hace un mes, pero te manda un abrazo", le ha transmitido un conciliador Pablo Casado. Como si nunca hubiera pasado nada. En Génova son muy conscientes de que la guerra fratricida con Ayuso les está pasando una factura muy alta. Tras meses escalando posiciones en los sondeos, la última encuesta de GAD3 para NIUS refleja una caída del PP de 2,5 puntos coincidiendo con la bronca interna en el PP. Así que toca bajar el suflé aunque sea con guiños como este. Eso, y no alimentar más la polémica para intentar que la presencia de Ayuso en la recta final de la Convención en Valencia, no eclipse a Casado.