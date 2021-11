Casado ya no le tiene miedo a la foto con Abascal y pelea en la calle por el voto más conservador

No habían anunciado que acudirían a la concentración convocada por los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil frente a la Delegación del Gobierno , porque se reservaban para la gran manifestación contra la reforma de la Ley Mordaza del sábado, pero allí estaban. El presidente del PP, Pablo Casado, convocó por sorpresa unas horas antes. El líder de Vox, Santiago Abascal, directamente se ha plantado en la protesta, flanqueado por su secretario general, Javier Ortega Smith, y la diputada nacional, Macarena Olona. Partido Popular y Vox se miran de reojo en una pelea soterrada por no ceder al adversario un milímetro de rédito político por el malestar en la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Allí estaban los dos líderes de la derecha, separados apenas por unos centímetros y un par de manifestantes, calcando los mensajes , y hasta el color burdeos de las corbatas. Casado ya no tiene miedo a una foto con Abascal ¿Futuro Gobierno de coalición ensayado en la calle?

El PP respira por la herida, y no ha olvidado las concentraciones frente a sus sedes el 11M tras los atentados de Atocha y la pérdida de los comicios de 2004, así que Pablo Casado alertaba contra una reforma que según él, está preparando el terreno para “algaradas” en las calles si los populares ganan las elecciones. Santiago Abascal venía a decir lo mismo, pero con algo más de épica. ¿Mera coincidencia entre futuros socios de Gobierno?

No es el único mensaje que se han ‘copiado’ en las últimas horas. El líder de Vox exigía vía redes sociales un 155 para los “traidores” de la Generalitat por negarse a hacer efectiva la sentencia del Supremo que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano en Cataluña. “Sólo cabe suspender la autonomía y desarticular a la banda de la Generalidad”, clamaba en su cuenta de Twitter. Horas después era el presidente del PP quien reclamaba un 155 educativo para Cataluña . "Ofrezco mis senadores a Sánchez por si tiene que aplicar un 155 sólo en el ámbito educativo”, machacaba Casado.

Casado ya no le tiene miedo a una foto con Santiago Abascal. Otra cosa es compartir plano con Isabel Díaz Ayuso en plena guerra civil por el control del partido en Madrid, y que te robe una vez más el protagonismo. Después de asegurar que estaría en la manifestación del sábado contra la reforma de la Ley Mordaza, su equipo deja ahora en el aire su presencia. Esgrimen un problema de agenda porque debe acudir con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a una cumbre con los presidentes provinciales de su partido en León. Tal y como están las cosas con la baronesa de Madrid, y dado que ella juega en casa, a Génova no le apetece nada que la batalla del aplausómetro se la gane de nuevo Ayuso a Casado. Pasó en la manifestación de Colón contra los indultos del ‘procés’, y en todos los congresos que el PP ha venido celebrando desde la vuelta del verano. Y no quieren que vuelva a suceder.