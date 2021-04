Casado ofreció a Arrimadas ser portavoz en el Congreso bajo la marca PP y ella responde que "Ciudadanos no está en venta"

En plena operación de absorción de Ciudadanos, el presidente del Partido Popular, P ablo Casado , ha justificado la OPA hostil en la que Génova se ha embarcado fichando desde hace meses contra la formación naranja. "Yo no he podido ser más generoso con Ciudadanos y Arrimadas desde hace años. Le he ofrecido todo" , afirmó el líder popular.

"Nosotros nunca hemos hablado de cargos. Y aunque me lo hubiera dicho, Ciudadanos no está en venta y yo no me vendo por un cargo. No entiendo por qué está diciendo esto el señor Casado", ha respondido Arrimadas, en una entrevista concedida a RNE.