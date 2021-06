Casado lo apuesta todo a su particular ‘¡Váyase señor Sánchez!’

Durante dos años Aznar machacó a Felipe González con ese mantra, colocando el terrorismo y la corrupción como eje central de sus ataque s, hasta la ‘amarga victoria’ del PP en 1996. Ahora Pablo Casado pretende hacer lo mismo con los indultos a los líderes del ‘procés’, y la mesa de diálogo bilateral con la Generalitat de Pere Aragonès, como principales argumentos. Eso y las alianzas del Gobierno con Bildu para atizar duro con las víctimas del terrorismo. El último ejemplo, el plantón por vez primera del PP en el homenaje a las víctimas en el Congreso de los Diputados , rompiendo así la unidad institucional en torno a este asunto. Los planes del PP también pasan por socavar al Gobierno de Sánchez con la economía y la gestión de la pandemia, aunque las vacunas, la eliminación de las mascarillas en exteriores, el manguerazo de los fondos europeos, y las buenas perspectivas económicas, dificultan golpear desde ese flanco, aunque no renuncian a él.

Al día siguiente se marchó a Bruselas y volvió a la carga con los mismo ante los líderes del PP europeo y la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen. El lunes afirmó que estábamos ante el mayor ataque a la soberanía nacional, y reclamó de nuevo la disolución del parlamento. “A lo mejor hay muchos socialistas que quieren que nos humillen en Europa, que salgan además de los golpistas, que también salgan ladrones y homicidas como los etarras. A lo mejor hay españoles que les votan”, aseguraba un Casado de nuevo abonado a la hipérbole. Desde el miércoles pasado no ha habido acto en el que el líder popular no haya entonado su versión particular del ‘¡Váyase señor Sánchez!’.