Casado habla de 'purga' y reprocha a Sánchez que continúen Garzón y Díaz porque "revindican a Cuba y los Castro"

Para los populares el nuevo Ejecutivo es "radical, inestable e incompetente" . Radical porque según Casado, Sánchez ha sido incapaz de tocar a los cinco ministros de Podemos. El dirigente popular ha puesto como ejemplo que Garzón siga como ministro de Consumo tras 'la polémica del chuletón '. "¿Si no puedes cesar aun ministro qué mensaje estás dando? Se ve que a sus ministros de Podemos les gusta el presidente 'al punto' porque se han reído de usted a la cara. No ha podido cesarlos. Son dos gobiernos en uno ".

En este sentido ha recriminado a Sánchez que no mande sobre "sus ministros más radicales", y de paso arremeter contra todos ellos por su apoyo al régimen castrista de Cuba . "¿Cómo es posible que en España haya cinco ministros que reivindican a Cuba como un paraíso democrático? ¿Esto es moderación? Lo digo hoy que hay protestas en toda Cuba pidiendo democracia y libertad. Aquí lo pedimos: Patria y vida para Cuba. No puede haber una tiranía oprimiendo un pueblo durante 60 años". Casado se preguntaba si Sánchez quiere eso para España .

El líder de los populares asegura que por mucho que Sánchez haya acometido una revolución en su Consejo de Ministros, los que siguen "moviendo los hilos" del Ejecutivo son los independentistas y Bildu . De ellos depende una legislatura que según él "está rota" si Sánchez no atiende a las reivindicaciones secesionistas de la Generalitat. "Aunque cambien caras, al final quien mueve los hilos son los mismos. Ya nos han dicho los jefes de Sánchez lo que opinan del cambio de Gobierno. Si no hay autodeterminación y amnistía, aunque sea con otros ministros, la legislatura está rota ", aseguraba en un acto en Toledo sobe despoblación.

Casado ha justificado todos estos ataques contra el nuevo Gobierno "porque para eso le pagan", y por tanto supone "un tercio" de su labor de líder de la oposición. "La gente me dice: Pablo con lo simpático que eres te quejas mucho del Gobierno. Para eso me pagan respondo. Una de mis obligaciones es hablar de lo que el Gobierno tiene que hacer bien, ya sólo faltaba. Más quisieran no tener oposición", justificaba.