Casado carga contra los presupuestos "bodrio" de Sánchez y se erige en el salvador de la "ruina"

Él a lo suyo, a criticar el "bodrio" de los presupuestos . Unas cuentas que según él "nacen muertas y no se cree nadie", son "hipócritas", "insensibles", "falsos", "radicales" por pactarlos con Bildu y ERC, "ruinosos" y que hay que "devolver al corral". Como es habitual, el líder de la oposición no ha ahorrado calificativos para cargar contra los presupuestos del año que viene y la política económica del Gobierno de coalición, al que de paso también ha llamado "gafe" .

Ante el escaño vacío del presidente Sánchez, Casado le ha retado a hacer públicos los acuerdos con la Unión Europea a cambio de recibir los millonarios fondos europeos . "Si no lo hacen público esta semana iremos al Parlamento Europeo y a la Comisión. Ya está bien de decir allí una cosa y aquí otra. ¿Qués están ocultando?", advertía, mientras hacía una encendida defensa de la reforma laboral de su partido que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere derogar .

El presidente del PP ha dedicado casi toda su intervención a dibujar un panorama apocalíptico de la economía española, aunque en esta ocasión se ha cuidado muy mucho de alertar sobre la "quiebra" de España como hizo hace unas semanas en una entrevista, lo que le valió fuertes críticas no sólo de la izquierda, también de los sectores financieros o de la patronal. Sólo al final de su intervención Pablo Casado se ha reivindicado como la única alternativa para "arreglar la ruina" .

Los presupuestos nacen muertos. Son una tomadura de pelo. Los tienen que retirar. Si no, tendrá que venir el PP a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un Gobierno socialista (Pablo Casado)

"Los presupuestos nacen muertos. Son una tomadura de pelo. Los tienen que retirar. Si no, tendrá que venir el PP a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un Gobierno socialista . Lo haremos reformando, impulsando España que es un país que merece la pena, a pesar de un Gobierno tan nefasto como el suyo", concluía Casado mientras los suyos escenificaban una vez más una ovación al líder.

"Ha dado datos falsos. Parece que le fastidia que a España le vaya bien. Está usted en sus cosas", respondía la ministra María Jesús Montero, asestándole un buen pellizco de monja a cuenta de Ayuso y la guerra fratricida en el PP de Madrid. Montero le ha reprochado que sea un "mal perdedor", de asestar "una patada a la recuperación", de trabajar en Bruselas para que no llegaran los fondos europeos, -"le perseguirá"-, y de no ser Draghi (el primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo). "Usted no es Draghi y se nota", le espetaba la ministra en una réplica larguísima.