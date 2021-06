El PP convencido de que hay margen para reclamar la ilegalidad de los indultos

Insiste en que son ilegales y el PP insta a sus dirigentes a repetir esa tesis en una argumentario interno

Casaso argumenta que es "parte afectada" porque los CDR querían atentar contra él

El líder del PP eleva el tono contra Garamendi y los empresarios catalanes

El último argumento que esgrime el Partido Popular para recurrir ante el Tribunal Supremo los indultos que ha concedido el Gobierno a los presos condenados del ‘procés’, es que son “ilegales” e “inconstitucionales”. El lunes, desde el Liceu el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió expresamente que al menos reconocieran eso, que son legales, pero va a ser que no. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, dijo antes de que se aprobaran que eran un “golpe de gracia” y un “desacato a la legalidad”, y después de aprobados sigue aferrado a esa misma tesis. “No admito que son legales porque la ley dice muy claro que el tribunal sentenciador tiene algo que decir”, le ha dicho al periodista Carlos Alsina, aunque estén recogidos en la Constitución y sean potestad del Gobierno.

Un argumento que luego han repetido de forma disciplinada los suyos. “Sánchez no actúa con la legalidad en la mano”, proclamaba su portavoz en el Senado, Javier Maroto; “Cuando un gobernante utiliza el indulto en beneficio propio se está desmarcando de la legalidad vigente”, continuaba su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra; “Estos indultos suponen una ruptura del Estado de Derecho”, remataba su portavoz nacional, el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

No es casual. Ayer Génova remitía a todos sus dirigentes un argumentario al que ha tenido acceso NIUS. Bajo el lema “Sánchez No, Cataluña Sí”, establece en su primer epígrafe que “Sánchez da un golpe de gracia a la legalidad pervirtiendo la figura del indulto para concederlo por primera vez a quien no lo solicita, no se arrepiente y además amenaza con reincidir”, para que después ellos en tromba amplifiquen ese mismo mensaje desde todos los ámbitos.

Los barones contra los indultos pero no porque sean ‘ilegales’

Todo el Partido Popular está unido en contra de los indultos. Eso no está en cuestión. Está en su ADN. Otra cosa son los argumentos utilizados. Todos sus barones territoriales han atendido a la llamada de Génova para salir en tromba contra la medida de gracia aprobada por el Gobierno, pero ninguno de ellos, incluida Isabel Díaz Ayuso, la más combativa, argumenta que sean ilegales. Ayuso habla de “humillación”, Moreno Bonilla de que “no se entiende indultar a quien anuncia que volverá a hacerlo”, Feijóo arguye que “no son concordia ni de utilidad pública”. Saben que el Gobierno tiene la potestad de conceder la medida de gracia, y por eso rehúyen tacharlos de ilegales .

Aun así, en el PP insisten en que hay margen para recurrirlos porque “una cosa es que sea discrecional, y otra arbitrario”, explica a NIUS un dirigente popular. Asegura que no está en cuestión que el Gobierno pueda conceder los indultos, pero que otra cosa muy distinta es cómo lo hace y por qué. “Hay materia de sobra para recurrir. No puedes darlo porque te dé la gana. En el caso del delito de sedición tienes que asumir que has conculcado la legalidad vigente. Eso no se da, y por tanto es arbitrario. Si el indulto es arbitrario puede ser revocado por el Supremo”, argumenta mientras recuerda que el Alto Tribunal ya revocó el indulto a un conductor kamikaze otorgado por el Gobierno de Rajoy. “El indulto que dio el Gobierno del PP no estaba justificado y el Supremo lo revocó”, apunta este dirigente, que así y todo alberga muchas dudas de que el Supremo se atreva finalmente a hacerlo ante “la que se puede liar”.

Ese mismo argumento es el que ha utilizado el que fuera número dos del PP y ahora senador, Fernando Martínez-Maíllo, ante el ministro Marlaska. “No puede haber indulto sin asumir la legalidad vigente, por eso este indulto es arbitrario y podrá ser revocado en los tribunales, por eso es ilegal y roza la prevaricación”, le ha advertido en la sesión de control al Gobierno del Senado.

La apuesta del PP es arriesgada. No sólo por el argumento de que son ilegales. También porque está por ver que el Supremo admita que los populares tienen “interés legítimo en recurrir”, aunque Pablo Casado diga ahora que es parte afectada porque los CDR (los comités de defensa de la República) querían atentar contra él.

Choque con los empresarios

A Casado su cruzada contra los indultos de momento no le ha salido todo lo bien que esperaba. Participó arrastras en la manifestación de Colón que no fue tan masiva como se esperaba. Su campaña de recogida de firmas contra la medida de gracia ha sido más bien discreta, -de momento sólo han conseguido 300.000-, y en Cataluña inexistente. En el Parlamento no hace más que encadenar derrotas. La última de ayer mismo. El Congreso tumbó su iniciativa de reformar la Ley de Indultos, para que los condenados por sedición y rebelión no puedan beneficiarse de la medida de gracia.

Y luego está la bronca ‘contra natura’ con los empresarios. El líder del PP lleva 48 horas llamándoles de todo después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendiera los indultos si ello contribuía a que se “normalice” la situación en Cataluña, y la patronal catalana, -de los pocos interlocutores que le quedaban en Cataluña-, le sometiera la semana pasada a lo que consideran una “encerrona”.

Aunque Garamendi luego ha matizado sus palabras y pedido perdón, el enfado en Génova, empezando por Casado, es enorme. “No representan a nadie. La soberanía nacional reside en los diputados y senadores. Al final resulta que voy a tener que terminar negociando una ley con el padre Ángel, un deportista o un chef. ¿A mí qué me importa si han negociado con los sindicatos o la patronal? ¿Qué español les ha votado?”, se preguntaba indignado el presidente del PP en una entrevista en Onda Cero. El lunes les había acusado “cabildeo cortesano” y de “lobby” que se arrima al Gobierno a cambio de un trozo de tarta de los fondos europeos.

¿Ahora de repente los empresarios y la Iglesia están con Sánchez? ¡Venga hombre!