Casado exige a Sánchez que legisle contra la pandemia: "Aguantamos la chulería de su Gobierno"

El Pablo Casado más duro ha vuelto a subir a la tribuna del Congreso para exigir al presidente del Gobierno que legisle una vez que el 9 de mayo decae el estado de alarma . Muchas de sus comunidades autónomas quieren que se extienda un mes más para dar seguridad jurídica a sus medidas para intentar frenar la cuarta ola del coronavirus, pero de eso el líder del PP, ni palabra. Él insiste en su plan B contra la pandemia, y de ahí no sale.

A partir de ahí Casado ha estallado contra Sánchez y su gestión , con un rosario de descalificaciones como en su primera etapa como líder del PP. Le ha llamado mentiroso, incompetente, insensible, chulo, de no tener vergüenza y ser un gafe con las vacunas , tras los problemas con AstraZeneca y Janssen .

"Ya hemos aguantado al pianista. Pero no vamos a aguantar más esto. El autobombo. Un poco de respeto. Anuncia un plan que va a venir y no viene. Es como vender una pizza recalentada ocho veces, sin decir sus ingredientes y sin decir cuánto cuesta, y ya no cuela", recriminaba. A tres semanas de las elecciones autonómicas de Madrid y en plena precampaña, Casado acusa a Sánchez de ocultar las reformas que vendrán.