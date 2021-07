Casado dice estar "preparado para ganar las elecciones", y Ayuso le replica que lo importante es "solucionar los problemas de España"

Tras tres años muy difíciles, sin ocasión para muchas fiestas, -hasta cinco derrotas electorales y el aliento primero de Ciudadanos y después de Vox en el cogote-, Casado por primera vez respira tranquilo. Se ve ganador en las encuestas, -salvo la del CIS de Tezanos-, y presume de unidad en el partido, tras la 'limpieza' territorial emprendida por su número dos, Teodoro García Egea, para blindar su liderazgo. "Somos capaces, estamos preparados para ganar, no para empatar, ni para heredar este desastre. Estaremos a la altura de nuestra responsabilidad y de los tiempos que nos ha tocado vivir. No vamos a defraudar a nadie por nada", les decía a los suyos. Su núcleo duro, compañeros de fatigas durante todo este tiempo, le aplaudía en vivo y en directo. Los barones territoriales, salvo Alberto Núñez Feijóo que no ha podido asistir al sanedrín popular, pero sí le ha felicitado a través de las redes, escuchaban la arenga del presidente del PP en la distancia.