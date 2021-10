Casado promete derogar las leyes de Eutanasia y Memoria Histórica y meter en la cárcel a Puigdemont

Esta vez sí, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha conseguido el baño de masas que lleva tres años esperando, desde que se hizo con las riendas del partido. Y no en cualquier sitio. Llenazo en la plaza de toros de Valencia, la de las añoradas mayorías absolutas del PP, con vuelta al ruedo incluida. Hace 6 años que los populares no pisaban el albero de la capital del Turia porque no conseguían llenarlo. Hasta ahora. Según los organizadores, 9.500 personas dentro, más otras 3.000 que se han quedado fuera y a las que Casado se ha acercado a saludar. “Me emociona veros aquí”, confesaba mientras le jaleaban al grito de “¡Presidente!”.