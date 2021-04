Casado propone a Sánchez "vacunarse juntos" para "dar tranquilidad a los mayores"

"Hagamos algo juntos. Vamos a vacunarnos y decir que es seguro. Cuando nos toque . No queremos incumplir ese plan de vacunación que no existe. Demos un mensaje de tranquilidad a los mayores que lo pasan mal. Vacunarse es seguro". Casado ha retado a Sánchez y le pide dar ejemplo después de que se haya disparado el rechazo a la vacuna AstraZeneca .

De momento Sánchez no ha respondido a la oferta. Sí lo ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal. Él no estaba invitado a esa foto, pero por si acaso ya se ha apresurado a decir que él no quiere 'selfies' con Sánchez.