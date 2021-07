Casado reitera que el PP está en contra de "levantar cordones sanitarios", pero no menciona a Abascal

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado por primera vez sobre la bronca montada entre su partido y Vox a cuenta de la declaración de persona non grata a Santiago Abascal en la Asamblea de Ceuta, con la abstención decisiva del PP. Sin mencionar directamente al líder de Vox, ni a la formación de extrema derecha, Casado se ha mostrado contrario a los "cordones sanitarios".

Los de Abascal le exigen a Pablo Casado que "repare la dignidad" de su líder, y le han retado a que se retrate y apoye la iniciativa que han presentado para revocar esa declaración de persona non grata . Una propuesta que quieren que se vote mañana mismo en el pleno de la Asamblea de Ceuta, aunque lo más probable que no se tramite antes de que se reinicie el curso político tras las vacaciones.

Fuentes de la dirección nacional consultadas por NIUS afirman que no han decidido qué harán. Si votarán a favor como les exige Vox, o no. Quieren esperar a ver en qué consiste la iniciativa de la formación de Abascal antes de decidir el sentido de su voto. En Génova hay debate sobre lo que conviene hacer, después de haber cerrado filas con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, al que no han desautorizado. El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha hablado con él para trasladarle el apoyo de la dirección, y el portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, afirmó aquello de "ojalá hubiera muchos más Juan Vivas en Ceuta".