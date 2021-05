Casado reprocha a Sánchez su "debilidad" con Marruecos y después se arrepiente del tono "no muy cordial"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, sigue sin encontrar el tono como el líder de la oposición que pretende ser. Tras la victoria aplastante de Madrid, Casado ha abrazado el manual de estilo de Isabel Díaz Ayuso. Con él bajo el brazo, comenzó la mañana en el Congreso poniendo a caldo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en plena crisis diplomática con Marruecos, y la terminó preguntándose si quizá no se habría pasado en su afán de no aflojar la presión sobre Sánchez con un tema de Estado. "Quizá no fui muy cordial en las formas", ha llegado a reconocer.