Casado reta a Ayuso a que aclare si su hermano cobró una comisión por vender mascarillas: "Esto puede cerrarse hoy mismo"

"Ella no me quiso dar la información", ha confesado el líder del PP durante una entrevista en la cadena COPE, y reclama que se la proporcione ahora. "Esto se puede cerrar hoy mismo", ha dicho. Afirma que "no es nada personal" ya que él siempre ha defendido a Ayuso "nunca la he acusado de nada", pero que la "ejemplaridad del partido" debe de estar por encima.