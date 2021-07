Casado tacha de "bochornosa" la gira de Sánchez en EE.UU.: "Yo jamás habría aceptado"

El presidente del PP, Pablo Casado , ha tachado este sábado de "bochornosa" la gira estadounidense del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , a quien ha responsabilizado de no haber sido recibido en la Casa Blanca, y le ha pedido respeto a España: "Yo jamás habría aceptado" .

"Si Sánchez está con Castro y con Maduro, no puede esperar que Joe Biden le dedique mas de 29 segundos en un pasillo. El responsable es Pedro Sánchez y España no se lo merece", ha manifestado en el congreso regional del PP de Baleares.

Casado, que ha explicado que el martes viaja a Bogotá y que no habría ido si no fuera a recibirle el presidente de Colombia, ha considerado "lamentable" que el presidente de la cuarta economía del euro haya tenido una agenda que no llega ni a la de un secretario de Estado .