Casado tacha a Calviño de "incompetente y defraudadora fiscal" y pide a Sánchez que la "eche"

Acusa a la vicepresidenta de crear una sociedad para no pagar "miles de euros" en la compra de su" mansión de más de 300 m2"

"No nos van a amordazar en aras de la moderación", ha respondido a la llamada a la serenidad del presidente Sánchez

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, recomienda "sosiego" y asegura que en "España fallan los políticos"

Desatado. El líder del PP, Pablo Casado, ha hecho oídos sordos a quienes le recomiendan "serenidad" y ha cargado contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, con quien mantuvo una "tensa" conversación el pasado miércoles acusándola de ser "una defraudadora fiscal".

Calviño le llamó "desequilibrado" en ese encuentro pero Casado ha subido el tono, durante un acto de partido en Abegondo (A Coruña). Ha acusado a Calviño de "crear una sociedad instrumental para comprar su mansión de 300 m2". Con todas las letras ha subrayado que "Calviño es una defraudadora fiscal y eso lo sabe toda España".

Además le ha recordado a Pedro Sánchez su compromiso de no dar tregua a los corruptos para pedirle que destituya a Calviño como vicepresidenta. "Sánchez, eche mañana mismo a Calviño porque ha creado una sociedada instrumental para pagar su casa", ha sostenido un enardecido Pablo Casado.

También le ha regalado otras descalificaciones como que "es la ministra más incompetente, la peor de la Unión Europea" o que lleva un "falso disfraz de moderación".

"No vamos a callarnos"

El líder del PP no piensa soltar el pie del acelerador. Hace caso omiso a las recomendaciones de "serenidad y respeto" que hoy lanzaba el presidente del Gobierno al que acusa de intentar "amordazarles"

"No vamos a callarnos", ha insistido. "A mí me pagan como líder de la oposición y por decir lo que el Gobierno hace mal". Pablo Casado ha esgrimido ese argumento para mantener su postura beligerante contra el Gobierno. "No puede ser que nos intenten amordazar en aras de no sé qué moderación o no sé qué ausencia de confrontación cuando nuestra obligación es decir la verdad".

Casado ha ennumerado las "mentiras del Gobierno", como la previsión de crecimiento "recortada a la mitad por el Banco de España" o las miles de personas "que no pueden ni hacer la compra". Por eso afirma no van a "aguantar ni a callarse" para que no les "acusen" de crispar.

"¿Tenemos que aguantar y callarnos no vaya a ser que nos digan que crispamos? No , por supuesto que no."

Feijoo pide "sosiego" y lee la cartilla a Casado

El encendido discurso de Pablo Casado se producía justo después de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, le leyera la cartilla recomendándole "sosiego", y que tomase como ejemplo la política gallega para llevar "la responsabilidad, la serenidad y el sosiego" al panorama estatal.