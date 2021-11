Vuelve el Casado más duro: atiza a Sánchez con los muertos de la Covid y de ETA , y avisa que irá al Constitucional por el reparto de fondos

En su ataque a Sánchez, Casado no ha dudado incluso en sacar a relucir el escándalo que estos días sacude al exministro José Luis Ábalos, aunque se ha cuidado mucho de nombrar al que fuera hombre fuerte del presidente. " Da lecciones de honestidad cuando tiene a la presidenta del PSC imputada, por no hablar de su antigua mano derecha . ¡Qué mala fecha para abolir la prostitución! ¡Qué mala suerte ha tenido!", seguía golpeando el dirigente popular.

Acosado por los líos internos y su guerra fratricida con la baronesa Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid, Pablo Casado ha optado por endurecer aún más su discurso , y no ha ahorrado en descalificativos contra Pedro Sánchez. Le ha vuelto a llamar "dictador constitucional, además de "arrogante", "mentiroso", "incompetente", "cesarista" y "cínico". Le ha echado en cara que votara "los recortes" cuando era diputado con Zapatero, ha rescatado su etapa como consejero de Bankia en pleno rescate financiero , y le ha reprochado que no hiciera "absolutamente nada" con los fondos europeos. "Los negoció MerKel y Lagarde y usted no hizo nada", insistía.

Deje de ser la oveja negra de Europa, el cuello de botella de la recuperación. Si no sabe o no quiere modernizar y reformar España para salir de la crisis, vendremos nosotros a hacerlo por tercera vez después de la quiebra de un gobierno socialista (Pablo Casado)

Ante ese panorama apocalíptico "no vamos bien", el presidente del PP se autoerigido en salvador frente a "la quiebra socialista". "Deje de ser la oveja negra de Europa, el cuello de botella de la recuperación en España. Si no está dispuesto a hacerlo, o no sabe o no quiere modernizar y reformar España, ya vendremos nosotros a hacerlo después de la quiebra socialista", ha concluido rescatando su discurso, muy criticado en todos los sectores, de que España está quebrada.